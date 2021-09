Incontro di preghiera al Santuario della Fontana a sostegno di Jorge

CASALMAGGIORE - Alle 19 di oggi, sabato 25, si terrà un incontro di preghiera per Giorgio Bianchi presso il Santuario della Fontana per volere degli amici di Jorge. A distanza di un mese dall’incidente avvenuto, gli amici sono sempre presenti, con la loro energia e la loro forza e si stringono attorno a Jorge e alla sua famiglia. Jorge sta affrontando la battaglia più difficile ed ha bisogno di tutta l’energia possibile. L’incontro è aperto a familiari, amici, conoscenti e a chiunque voglia essere presente con una preghiera o anche semplicemente con il suo pensiero. L’incontro si terrà nel giardino del santuario o all’interno in caso di maltempo.