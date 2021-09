Maglia autografata dai giocatori della Cremonese in supporto a Giorgio Bianchi

CASALMAGGIORE - Una maglia autografata da tutti i giocatori della Cremonese per Yorghe, ossia Giorgio Bianchi, il 55enne grande tifoso grigiorosso di Casalmaggiore che si trova sempre ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dallo scorso mercoledì 18 agosto, dopo essere scivolato in un dirupo durante un'escursione nel territorio di Carona in provincia di Bergamo. A chiedere questo regalo sono stati gli amici di Bianchi, ben conoscendo la sua passione per la “Cremo”. La Cremonese è stata rapidissima nell’accontentare la richiesta. Non solo: i giocatori gli hanno dedicato la vittoria nella partita con il Lecce. Bianchi ha riportato ferite molto serie. Le sue condizioni ora sono giudicate stazionarie anche se ancora serie, con alcuni piccoli segnali di miglioramento. A seguirlo ci sono i genitori, mamma Annunciata e papà Franco, e tanti amici della zona casalasca che danno un supporto alla famiglia.