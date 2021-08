Escursionista di Casalmaggiore scivola in un dirupo: è grave

CARONA (BG) - Paura per un 54enne di Casalmaggiore, che ieri pomeriggio è scivolato in un dirupo durante un'escursione nel territorio di Carona, in alta Val Brembana, nel cuore delle Alpi Orobie. L'incidente è avvenuto nei pressi della diga del Lago del Diavolo: l'escursionista - in compagnia di un amico, anche lui di Casalmaggiore - proveniva dal rifugio Fratelli Longo quando ha improvvisamente perso l'equilibrio scivolando per una cinquantina di metri, prima di finire in un burrone. A quanto risulta ha riportato una profonda ferita alla testa: sarebbe stato trasferito incosciente all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo su un'eliambulanza decollata da Como.

A dare l'allarme è stato proprio l'amico, che si trovava qualche metro più avanti quando ha sentito urlare il proprio nome. Dopo aver assistito sgomento alla drammatica caduta del compagno di escursione, ha fatto ritorno al rifugio per chiedere aiuto. Nel frattempo è scattata la chiamata al 118. È stato attivato anche il Soccorso Alpino, con le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Val Brembana che sono entrate subito in azione.