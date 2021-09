Lauree triennali, il Campus di Cremona proclama i suoi Ingegneri in presenza

CREMONA - Domani, giovedì 23 settembre, sessione di laurea nel Polo di Cremona del Politecnico di Milano: a partire dalle ore 14:30 le commissioni di laurea proclameranno 28 nuovi giovani Ingegneri. In questo appello di Laurea conseguiranno il titolo 12 studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e 16 studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica. A partire da questa sessione, per permettere agli studenti e alle loro famiglie di vivere la proclamazione come un momento di assoluta festa, la discussione della tesi viene anticipata rispetto al momento della proclamazione e quindi si è svolta martedì 21 settembre alla presenza dei tutor universitari e dei tutor aziendali. Alcuni dei laureandi hanno discusso la tesi partendo da una esperienza di stage in azienda, perché hanno scelto di arricchire il proprio curriculum formativo con una stimolante esperienza lavorativa prima del conseguimento del titolo con risultati molto soddisfacenti: alcuni di loro infatti proseguiranno il rapporto con l’azienda dopo la laurea. Ermes-x S.r.l., Consorzio Informatica e Territorio Spa, Binary System Srl, DEENOVA SRL, EUROTECNO SRL, MailUp, EasyIT Italia S.R.L.S., REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE S. CONS.R.L., ELEA SPA, DELORO MICROFUSIONE S.R.L., MTA S.p.A., Lineacom SRL, BENCARNI S.P.A. e AppQuality sono le aziende che hanno ospitato i laureandi di questa sessione.

Le esperienze di stage denotano una sinergia in costante crescita tra il Polo di Cremona e le aziende del territorio che hanno saputo cogliere e apprezzare la qualità delle competenze offerte ai futuri Ingegneri. È costante la richiesta di laureandi e laureati in Ingegneria: chi fa Ingegneria al Politecnico di Milano dalle statistiche occupazionali trova subito lavoro: il 37% degli studenti è già occupato il giorno della laurea. L’87% risulta occupato a 6 mesi dal conseguimento del titolo, mentre a 12 mesi dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione sale al 94%. Dati incoraggianti anche per i giovani che hanno scelto quest’anno di intraprendere un percorso focalizzato su materie tecnico-scientifiche che sarà molto impegnativo ma che saprà ripagare gli sforzi e i sacrifici fatti con grandi possibilità di crescita personale e con una brillante carriera lavorativa. Un percorso accademico che a Cremona potrà essere arricchito dai Percorsi di Eccellenza, caratterizzati da attività di formazione avanzata - concomitanti con il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale - che consentiranno a dieci giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da 5mila euro.

I NEO LAUREANDI

INGEGNERIA GESTIONALE

Cognome Nome – Titolo tesi

Andreoletti Alessandra - La scheda di valutazione bilanciata nel Comune di Pandino. Focus sull'ufficio anagrafe

- La scheda di valutazione bilanciata nel Comune di Pandino. Focus sull'ufficio anagrafe Belletti Alexandr - Business Game

- Business Game Boukhris Mouade - Business Game

- Business Game Farina Loris - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi Franchi Mattia - Analisi e ricerca sullo stato di digitalizzazione e propensione all'innovazione delle MPMI nelle province di Cremona e Firenze

- Analisi e ricerca sullo stato di digitalizzazione e propensione all'innovazione delle MPMI nelle province di Cremona e Firenze Masseroni Luca - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi Mondilla Andrea - Analisi e Innovazione nel Contesto del Manifatturiero Cosmetico Avanzato Lombardo

- Analisi e Innovazione nel Contesto del Manifatturiero Cosmetico Avanzato Lombardo Odorici Paola - Analisi e Riprogettazione dei Processi presso La Coro Impianti S.R.L.

- Analisi e Riprogettazione dei Processi presso La Coro Impianti S.R.L. Pisaroni Chiara - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

- Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi Stanghellini Matilde - Analisi di un Processo Produttivo e Realizzazione di una Cella di Produzione Utilizzando la Filosofia del Lean Thinking

- Analisi di un Processo Produttivo e Realizzazione di una Cella di Produzione Utilizzando la Filosofia del Lean Thinking Subacchi Andrea - Stratificazione dei Magazzini MTA in Ottica Lean

- Stratificazione dei Magazzini MTA in Ottica Lean Tedesi Silvia - Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei Processi

INGEGNERIA INFORMATICA

Cognome Nome – Titolo tesi