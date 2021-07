Borse di studio per gli immatricolati alle Lauree Magistrali del Politecnico di Milano

CREMONA - È aperta la ricerca di giovani meritevoli che si iscriveranno per l’anno accademico 2021/2022 ad una Laurea Magistrale del Polo di Cremona del Politecnico di Milano.

Il Campus di Cremona promuove 6 borse di studio, dell’importo di € 2.000 ciascuna, così ripartite:

3 borse di studio dedicate agli immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering ;

; 3 borse di studio dedicate agli immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering.

L’obiettivo è premiare il merito di chi decide di continuare gli studi, intraprendendo un percorso che si focalizza sull’acustica musicale, per diventare un Ingegnere Acustico, cioè un esperto dei sistemi vibranti e risonanti, progettista di sistemi per la produzione, la modifica, la manipolazione e la fruizione di campi acustici in ambito musicale e non.

E da quest’anno il Campus di Cremona sostiene anche gli studenti meritevoli che decideranno di intraprendere il nuovo percorso di Laurea Magistrale in Agricultural Engineering per diventare Ingegneri dell’Agricoltura, cioè progettisti e gestori di sistemi produttivi agricoli e agroindustriali sostenibili a livello economico, ambientale e sociale. Questa figura, richiesta sia nel contesto nazionale che in quello internazionale, saprà gestire i diversi e complessi aspetti della produzione agricola e agro-industriale in questo particolare periodo, dove il settore sta affrontando una trasformazione sia di tipo tecnico ingegneristico che gestionale ed organizzativo per conseguire gli obiettivi di innovazione e sostenibilità non differibili e declinati nei 9 obiettivi della futura politica agricola comune europea.

Requisito per accedere al bando: i candidati devono aver conseguito un titolo di studio italiano valido per l’ammissione alla Laurea Magistrale con una votazione minima uguale o equivalente a 100/110.

Gli interessati dovranno presentare una domanda di ammissione compilando il form di adesione disponibile dall’ 1 settembre 2021 fino al 29 ottobre 2021 sul sito del Polo di Cremona.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.polo-cremona.polimi.it

o scrivere a didattica-cremona@polimi.it