Politecnico, due, borse di studio per i futuri ingegneri

CREMONA - Nell’anno accademico 2021/2022 gli studenti meritevoli del Campus di Cremona del Politecnico di Milano potranno presentare la propria candidatura per le nuove borse di studio istituite in ricordo di Annalisa Lughignani. Infatti, la famiglia Lughignani per onorare la memoria della figlia Annalisa, prematuramente scomparsa il 21 ottobre 2003 all’età di 22 anni in un tragico incidente stradale, e per mantenere vivo il suo ricordo intende promuovere un’iniziativa in collaborazione con il Politecnico di Milano - Polo di Cremona volta ad erogare due borse di studio da 1.000 euro ciascuna rivolte a studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/2021 ai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica presso il Campus di Cremona e regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/2022 con una media pesata dei voti di almeno 25/30.

L’obiettivo della famiglia Lughignani è supportare economicamente gli studi di due alunni meritevoli e offrire così loro la possibilità di portare avanti i propri sogni ed interessi, mantenendo vivo il ricordo di Annalisa. La giovane, che al momento della scomparsa lavorava per una rete televisiva locale, ha sempre manifestato un grande amore per la musica e per la comunicazione, una passione che grazie a questa collaborazione ora potrà essere trasmessa agli studenti per risuonare tra le aule del Campus cremonese. Con la speranza che il sorriso, la voglia di vivere, di fare ed imparare di Annalisa possa splendere sul volto dei vincitori delle borse di studio a Lei intitolate ed il suo ricordo rimanga vivo in tutti coloro che l’hanno conosciuta ed apprezzata per le sue doti.

L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata sulla base dei requisiti di merito e reddito previsti dal bando disponibile sul sito del Polo di Cremona www.polo-cremona.polimi.it nella Studenti iscritti > Premi e borse di studio. I candidati sono tenuti a presentare una Domanda di Ammissione compilando il form di adesione disponibile, dal 15 luglio al 15 ottobre 2021, sul sito del Polo di Cremona www.polo-cremona.polimi.it nella sezione Studenti iscritti > Premi e borse di studio. Per ulteriori informazioni è possibile mandare una mail a didattica-cremona@polimi.it.