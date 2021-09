Invasioni Botaniche, Cremona giardino pronta a incantare

CREMONA - Nelle ore scorse organizzatori ed espositori hanno definito gli ultimi dettagli, con massima attenzione per ogni allestimento e iniziativa per offrire alla città e ai suoi visitatori suggestioni. emozioni, profumi e colori: stamattina Cremona si sveglia ancora più bella grazie alle Invasioni Botaniche, la festa evento che per due giorni incanterà grandi e piccini.



La seconda edizione autunnale (la nona dagli albori) si preannuncia carica di novità e curiosità, portate in primis da florovivaisti e artigiani che hanno scelto di presentare alcune varietà e creazioni in anteprima, proprio all’ombra del Torrazzo. Soprattutto, si tratta di un’edizione che ha come leitmotiv la ripartenza. Da qui la scelta delle farfalle come filo conduttore, perché simbolo di rinascita ma anche di leggerezza e bellezza: saranno tantissime, a punteggiare tutti gli stand. A organizzare le Invasioni con tutti i crismi della sicurezza sono Botteghe del Centro, Conf- commercio Cremona, Sgp Eventi e PubliA, in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e del Distretto urbano del commercio.

Dalle 9 alle 19, sia oggi sia domani, in centro sarà possibile trovare oltre 80 espositori tra florovivaisti, artigiani e food: trasformeranno in un immenso giardino fiorito corso Garibaldi, corso Campi, via Guarneri e piazza Roma.

Ma saranno presenti anche l’impresa agricola-sociale Cascina San Marco, realtà nata all’interno della Fondazione Sospiro Onlus, e l’istituto Stanga.

Non mancano poi le installazioni, come quelle nei giardini pubblici di piazza Roma che ospiteranno la mostra open air ‘Il giardino utopico’ a cura di Tapirulan; ‘Petali e foglie’ a cura di Linea Giardino; ‘Insolita fioritura’ a cura di Carpe Florem.

In corso Campi, invece, è previsto un allestimento a cura di Francesca boutique, che domani alle 11.30 proporrà anche un momento musicale con il Duo diamanti.

Infine, in corso Garibaldi, Idea verde Maschi cura l’installazione ‘Linee verticali’.

Non resta che darsi appuntamento in una Cremona autunnale ma vestita di primavera alla ricerca di iris, orchidee, rose, lavanda, tulipani, dalie, viole, ciclamini, piante aromatiche e tanto altro. Fiori da accudire, ma anche bulbi da piantare, creazioni che possono diventare preziosi spunti per i giardini di casa, mobili da esterno, vintage, accessori. E poi storie da scoprire: quelle di imprenditrici e imprenditori che hanno scelto Cremona e Le Invasioni Botaniche per mostrare e raccontare passione, esperienza, professionalità.