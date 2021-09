Violento nubifragio nutturno, allagamenti nel territorio dell'Alto Cremasco

CREMA - I violenti temporali della serata di ieri e della notte scorsa hanno lasciato strascichi in città, ma soprattutto nelle aree limitrofe dell'Alto cremasco, le più colpite dai nubifragi. Segnalazioni di allagamenti di scantinati e sottoscala sono arrivate ai vigili del fuoco, intervenuti più volte. Tra le zone più colpite Bagnolo Cremasco, dove via Crema, intorno alle 22, si è trasformata in un acquitrino con oltre una spanna d'acqua.