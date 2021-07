Violento temporale, danneggiati tetti e murature

SPINO D'ADDA - Danni ingenti a tetti, comignoli, muri di cinta e strutture prefabbricate in paese e anche a Rivolta d'Adda, a causa del violento temporale che si è scatenato a metà pomeriggio. Vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza degli edifici e nella rimozione degli alberi caduti. Al momento non si segnalano feriti tra la popolazione.

A Spino D'Adda si è spezzato un grosso pino all'altezza alle scuole elementari, ma fortunatamente non ha causato danni alle strutture. Ci sono alberi sradicati anche nel parco della materna. I due centri estivi in corso non hanno subito conseguenze, quindi si sono svolti regolarmente nel pomeriggio e domani riprenderanno normalmente.