L'ex primario di Chirurgia Mario Martinotti rinviato a giudizio

CREMONA - Quattro omicidi colposi e truffa all’Asst. Sono le accuse dalle quali Mario Martinotti, ex primario di Chirurgia dell’ospedale Maggiore, dovrà difendersi nel processo fissato per il 3 novembre prossimo. Oggi il gup ha rinviato a giudizio il camice bianco, 64 anni, natali a Pavia, alla guida del reparto per 13 anni, dal 2007 al 31 dicembre del 2019, in pensione dal giorno dopo. I fatti contestati vanno dal 2015 al febbraio del 2019. Martinotti è stato prosciolto con formula piena sia dall’accusa di lesioni volontarie cagionate ad una paziente pavese, operata in laparascopia per una diverticolite, il 30 luglio del 2018, sia dal falso in cartella clinica.