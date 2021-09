Il centro vaccinale di Soresina ha terminato il suo percorso

SORESINA - 36.144 somministrazioni. Questo il numero con il quale il centro vaccinale di Soresina ha terminato la propria attività. Il numero è andato ben oltre le aspettative iniziali di 25 mila dosi. Allestito presso il Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina, il Centro Vaccinale dal 17 marzo 2021 ha dato un ampio contribuito alla campagna vaccinale di ASST Cremona, grazie al duro lavoro di tutti gli operatori sanitari e non. “Un sentito ringraziamento ai 21 medici e 14 infermieri e agli operatori amministrativi che hanno lavorato per il buon funzionamento del Centro Vaccinale”, ha dichiarato Alessia Sarzi, Direttore Organizzativo del Nuovo Robbiani. “ Un ringraziamento particolare va ai volontari che ci hanno aiutato nella gestione dell’accoglienza dei cittadini”. “Un doveroso grazie a tutti quanti ci hanno sostenuto e supportato in questi mesi: Uniti per la Provincia di Cremona, per il dono della tensostruttura, con il tramite della Cmt di Soresina, al Comune di Soresina, per il sostegno al progetto e il supporto logistico, alla Latteria di Soresina e all’AVIS di Izano”, conclude Alessia Sarzi.

“Grazie al Nuovo Robbiani per l’aiuto concreto che ha offerto alla campagna vaccinale contro il covid-19 coinvolgendo il territorio di Soresina e dei Comuni adiacenti”, spiega Rosario Canino (Direttore Sanitario ASST di Cremona). “Un grazie a tutti, nessuno escluso, che abbia contribuito a rendere tutto questo possibile”.