Nuovo Robbiani, prime vaccinazioni all'hub di Soresina

SORESINA (17 marzo 2021) - Maria di Barzaniga e Maddalena di Bordolano, entrambe classe 1929, sono le prime pazienti vaccinate all'hub di Soresina, attivo dalle dieci di stamattina presso il Nuovo Robbiani. Per il momento le somministrazioni del farmaco anti Covid (Pfizer) sono riservate agli over 80. Impeccabile l'organizzazione coordinata da Comune, volontari, Asst Cremona e dal personale sanitario del polo ospedaliero. La tensostruttura utilizzata per l'accoglienza e l'osservazione degli utenti è stata donata da CMT e Uniti per la provincia di Cremona.

