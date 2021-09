Coltello e baionetta custoditi nello zaino, denunciato 24enne cremasco

CREMA - Il Commissariato di polizia di Crema ha attivato in questi giorni operazioni di controllo a vasto raggio nelle zone maggiormente frequentate e ritenute più sensibili come stazione ferroviaria, mercato cittadino, parcheggi, locali pubblici; attività volta a contrastare fenomeni criminosi diffusi quali gli scippi, i furti in appartamento e i borseggi. Nel corso dei controlli, che hanno visto l’impiego di numerose unità operative del Commissariato, sono stati:

identificate 172 persone

controllati 61 automezzi

effettuati 14 posti di controllo sulle strade principali

controllati 3 esercizi pubblici

controllate 41 persone in regime di arresti domiciliari.

In particolar modo le operazioni si sono concentrate nell’area della stazione Ferroviaria ed Autolinee, dove sono stati sorpresi in possesso di oggetti atti ad offendere, in due distinte occasioni, un 24enne italiano e una donna bulgara di 40 anni, entrambi residenti a Crema; il primo custodiva nello zaino una baionetta della lunghezza complessiva di 26 cm e un coltello della lunghezza di 25, mentre la donna nella borsa deteneva un coltello della lunghezza di 20 cm. I due sono stati indagati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per porto di oggetti atti ad offendere (art.4 L. 110/75).

Durante un controllo in Piazzale delle Rimembranze una volante identificava una cittadina italiana di 41 anni residente a Bagnolo Cremasco, con precedenti a carico per reati contro la persona e inerenti gli stupefacenti, che risultava sottoposta a provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio con il Divieto di fare ritorno a Crema per tre anni, emesso nello scorso mese di agosto dal Questore di Cremona. La donna veniva indagata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per inosservanza del predetto divieto (art. 76 c.3 D. Lgs 159/2011.

Medesima contestazione è stata fatta ad un cittadino marocchino di 26 anni, residente a Castelverde, gravato da diversi precedenti penali, che identificato in viale della Repubblica risultava colpito da provvedimento di Divieto di far ritorno nel comune di Crema emesso nel 2020 dal Questore di Cremona.

Sono stati inoltre effettuati 5 sequestri amministrativi di altrettante autovetture perché circolanti senza la prescritta copertura assicurativa RCA verso terzi; ai proprietari venivano contestati i relativi verbali del codice della strada (art. 193 C.d.S.).