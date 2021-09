Mobili abbandonati in via Corte, la protesta dei residenti

CREMONA - La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini sul gruppo Non sei cremonese se... di Facebook. In via Corte, a due passi dal campo scuola e dal centro sportivo Arvedi, qualche incivile e maleducato ha pensato bene di accatastare mobili vecchi a bordo strada. Una situazione che ha fatto infuriare i residenti del quartiere Il Cascinetto ma non solo. Una vergogna che, speriamo, consenta di risalire al responsabile.