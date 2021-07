Abbandona i rifiuti, colto in flagrante e multato

CREMA - Una persona distinta, un insospettabile: 40enne, single e con appartamento in centro storico. Invece, era solito utilizzare il cuore della città come discarica personale, dimostrando un livello di inciviltà con pochi eguali, un assoluto disprezzo delle regole e del decoro pubblico oltre che un’odiosa supponenza: quel ritenersi impunibile che alla fine lo ha tradito. Per lui, colto sul fatto dagli agenti della polizia locale, 150 euro di multa.

Purtroppo non è l’unico caso, abbiamo già comminato altre cinque sanzioni nel corso degli ultimi mesi, per reiterati abbandoni di sacchetti, ad altrettante persone

«Purtroppo non è l’unico caso, abbiamo già comminato altre cinque sanzioni nel corso degli ultimi mesi, per reiterati abbandoni di sacchetti, ad altrettante persone» spiega il comandante della Polizia locale Dario Boriani. Per incastrare lo scaricatore seriale di rifiuti i vigili hanno agito in borghese. Ogni due o tre giorni l’immancabile sacchetto di indifferenziata spuntava all’angolo delle quattro vie, a fianco di un cestino dei rifiuti.

All’alba di qualche giorno fa, un vigile ha colto sul fatto il 40enne. «Evidentemente, producendo una quantità relativa di immondizia non aveva voglia di fare la raccolta differenziata – aggiunge il comandante –: preferiva buttare tutto insieme in modo da non tenere in casa a lungo piccole quantità di scarti separato».

Ovviamente un sacco con umido, plastica, carta, vetro e secco non viene ritirato dagli operatori di Linea Gestioni. La soluzione adottata era dunque quella di abbandonare di frequente piccole buste di plastica. Per comodità lo scarico abusivo lo faceva sempre praticamente a due passi da casa.

«Questo fenomeno di scambiare per discariche i cestini dei rifiuti che si trovano in città è ormai diffuso – conclude Boriani –: per parte nostra cerchiamo di fare tutto il possibile per contrastarlo, tramite appostamenti e servizi mirati e, dove possibile, utilizzando anche le foto trappole. Come si può immaginare non è affatto semplice cogliere sul fatto chi abbandona immondizia».

Da tempo il Comune organizza campagne di sensibilizzazione. Un impegno condiviso con la società Linea Gestioni, che ha in appalto la differenziata. Iniziative nelle scuole, manifesti e appelli.

Nel Cremasco il livello di civiltà è alto: solo in città la differenziata è al 75%, 12 punti in più rispetto alla media nazionale di comuni di analoghe dimensioni. Purtroppo, però, resta sempre una nicchia di incivili. Il comportamento inqualificabile di pochi finisce spesso per rovinare la fatica di molti.