Monticelli, anomalo scarico di rifiuti e incendio doloso

MONTICELLI (26 marzo 2021) - Anomalo scarico di rifiuti nella notte in località Maginot lungo il fiume Po, seguito nella tarda mattinata di oggi da un incendio doloso appiccato da ignoti e domato dai vigili del fuoco. Stamattina alcuni residenti hanno segnalato la presenza delle discariche al vice sindaco Giuseppe Papa, che ha provveduto a recarsi sul posto e ad allertare immediatamente i tecnici comunali per la rimozione. Ma all’arrivo degli operai, circa mezz’ora dopo, una parte dei rifiuti stava andando a fuoco e le fiamme erano altissime. A bruciare è stato materiale di vario genere fra cui tubi da stufe e un cassone contenente bottiglie. Un’altra parte dei rifiuti, ovvero enormi sacchi bianchi contenenti materiale plastico, non è stata raggiunta dalle fiamme grazie all’intervento del 115. Ora sono in corso accertamenti per capire l’origine di scarico abusivo e rogo, oltre che la precisa natura del materiale. Papa ringrazia i cittadini per la segnalazione e garantisce che la questione verrà approfondita.

