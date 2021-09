Meno bambini iscritti all'asilo, ma il Comune investe

RIVAROLO DEL RE - Meno bambini in futuro all’asilo, ma il Comune crede fortemente nella scuola e investe. Così parte il miglioramento estetico e funzionale per la scuola materna di Rivarolo del Re, sezione staccata facente capo all’Istituto comprensivo Marconi di Casalmaggiore, con un investimento di 50.491,40 euro da parte del Comune. «Stiamo portando avanti la ristrutturazione di tutti i nostri plessi — spiega il sindaco Luca Zanichelli —. Adesso alla materna abbiamo allargato il piazzale esterno e realizzato dei camminamenti e presto verranno posizionate tre pensiline per la divisione in tre ‘bolle’ nel giardino. Inoltre abbiamo in previsione la piantumazione di altre piante e abbiamo effettuato la ritinteggiatura interna con colori pastello. Abbiamo poi dotato ciascuna aula di una lavagna interattiva multimediale».

Il sindaco sottolinea che «la scuola, per la nostra amministrazione comunale, è al primo posto. Siamo contenti perché i ragazzi che escono dalla terza media non hanno mai riscontrato problemi alle scuole superiori, a testimonianza del livello della didattica presente qui. Per quanto riguarda la materna, quest’anno ci sono 37 bambini ma il prossimo anno i numeri non sono così favorevoli, per cui cerchiamo di fare tutto il possibile per rendere la scuola attrattiva anche per famiglie che non abitano a Rivarolo del Re. Abbiamo investito risorse per adeguarci alle prescrizioni anti Covid, l’orario va dalle 8.30 alle 16.30, compresi i pasti, c’è il servizio di trasporto e l’ambiente per i bimbi è estremamente familiare». Zanichelli aggiunge che «è in corso la progettazione per il rifacimento di tutto il plesso scolastico. La Regione con 133 mila euro ha già finanziato la progettazione».