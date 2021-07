Striscione sul municipio per Alessandra Montesano

RIVAROLO DEL RE - “Tutta la cittadinanza di Rivarolo del Re farà il tifo per Alessandra e sarà vicina a questa nostra atleta che ha raggiunto la partecipazione alla finale olimpica nel Canottaggio”. Il sindaco Luca Zanichelli stamattina è andato di persona a ritirare e ha poi collocato lo striscione di sostegno ad Alessandra Montesano, l’atleta rivarolese di 23 anni delle Fiamme Gialle che ha iniziato la sua attività agonistica nel 2013 nella Canottieri Eridanea Casalmaggiore, di cui rappresenta anche ora i colori. La prossima 3 e 50.

Sono orgoglioso e fiero di questa nostra atleta, dimostrazione di serietà sportiva oltre che perseveranza ed esempio per tutti i nostri giovani

“Da sindaco - afferma il sindaco - sono orgoglioso e fiero di questa nostra atleta, dimostrazione di serietà sportiva oltre che perseveranza ed esempio per tutti i nostri giovani. Alessandra dimostra che qualunque siano le ambizioni sportive e non, con impegno, dedizione, rinunce e serietà si possono raggiungere traguardi eccezionali. Per noi Alessandra ha vinto comunque, raggiungendo una finale olimpica, un risultato straordinario. Se poi arrivasse una medaglia meglio ancora, ma siamo già strafelici così”.

Il "quattro di coppia" Senior femminile di Alessandra Montesano ha conquistato la finale - dopo 37 anni di assenza - grazie al secondo posto nei recuperi. Il quartetto in acqua è composto dall'atleta delle Fiamme Gialle, alla sua prima partecipazione ai Giochi Olimpici, insieme a Valentina Iseppi, Veronica Lisi e Stefania Gobbi.