Spaccio di cocaina, cremasco arrestato dai carabinieri

CREMA - Arresto per spaccio di cocaina, ieri sera in un parcheggio di Crema, da parte dei carabinieri del nucleo operativo. A finire in manette è stato un cittadino italiano classe 1995, residente a Crema, pregiudicato, che verrà giudicato stamani con rito direttissimo. Gli sono state sequestrate varie dosi. L'uomo è stato fermato mente si stava incontrando con un cliente, un 38enne cremasco, che è stato segnalato alla Prefettura di Cremona come assuntore di sostanza stupefacente.

Il tutto si è verificato durante un mirato servizio teso a contrastare lo spaccio di droga nel parcheggio di un ristorante di Crema, dove i militari hanno assistito alla cessione, da parte del 26enne, di due dosi di cocaina, per un totale di 0,60 grammi. I carabinieri hanno così bloccato la cessione e proceduto a perquisire lo spacciatore che aveva nascosto nei propri slip altre cinque dosi di cocaina. La perquisizione a casa ha poi fatto rinvenire altri 20 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente sequestrata dai militari, se immessa sul mercato illegale, avrebbe fruttato all’arrestato oltre 1.000 Euro.