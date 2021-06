Estate sicura, raffica di controlli da parte della polizia

CREMA - La parola d'ordine è 'Estate sicura' e per questo gli uomini del Commissariato di Crema - diretti dal vice questore Bruno Pagani - proseguono nell'attività di prevenzione per contrastare, in questo inizio d’estate, i fenomeni criminosi più diffusi come scippi, furti in appartamento, borseggi e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'ultimo periodo, con l'impiego di numerose unità operative del Commissariato, l’attività ha ottenuto i seguenti risultati:

145 persone indentificate

66 automezzi controllati

12 posti di controllo sulle strade principali

3 esercizi pubblici controllati

24 persone controllate in regime di arresti domiciliari

Nella rete della polizia sono finiti tre pregiudicati colpiti da provvedimenti di carcerazione per l'espiazione di pene detentive. Sono così stati arrestati, e condotti presso il carcere di Cremona

un cittadino italiano di 56 anni residente a Crema, condannato alla pena detentiva di 1 anno e 8 mesi per alcuni furti aggravati avvenuti a Crema nel 2013;

un cittadino italiano di 48 anni, residente a Crema, condannato alla pena di 1 anno per furti aggravati commessi a Crema nel 2016;

cittadino italiano originario di Bergamo, condannato alla pena di 7 anni e 6 mesi di reclusione per alcune rapine avvenute in provincia di Bergamo tra il 2016 e il 2017.

Durante un controllo alla locale stazione ferroviaria venivano sorpresi un uomo di 35 anni residente in provincia di Pavia ed una donna di 42 anni di Crema, entrambi in evidente stato di ebbrezza alcolica che disturbavano e infastidivano gli utenti presenti. I due sono stati segnalati alla Prefettura di Cremona, così come un ventenne dell’Equador e un italiano di 45 anni, trovati nei pressi della stazione in possesso di alcuni grammi di marijuana.

Un cittadino ucraino di 27 anni e un italiano di 52 anni, sorpresi all’interno di uno stabile dismesso nel quale avevano avuto accesso mediante forzatura e danneggiamento della recinzione, sono indagati per il reato di invasione di edifici e danneggiamento.

Il titolare di un locale ubicato in zona Ombriano è stato sanzionato per alcune violazioni amministrative riscontrate a seguito dell'ispezione effettuata all’interno dell’esercizio.

Un cittadino italiano di 28 anni, residente a Crema, per l’ennesima volta è stato sorpreso alla guida di un veicolo senza la patente di guida già sospesa e ritirata per fatti analoghi avvenuti in passato. Il veicolo è stato sequestrato e l’uomo indagato.

Infine, uno straniero di origine marocchina sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di rapina, è stato indagato per evasione in quanto non si trovava all’interno della propria dimora al momento del controllo da parte degli agenti del Commissariato.