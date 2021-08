Sagra di Fossa, annullata «Sburla la roda»

FOSSACAPRARA (CASALMAGGIORE) - L’emergenza sanitaria incide ancora una volta sugli eventi pubblici. Questa sera infatti, nell’ambito della Sagra di Fossa, in corso di svolgimento da venerdì pomeriggio, il Palio di Fossacaprara con la 17esima edizione di «Sburla la roda», la corsa con le rotoballe, non si terrà, come conferma il presidente dell’associazione OltreFossa, Roberto Sarzi Braga. «D’intesa con il Comune abbiamo deciso di soprassedere per quest’anno, viste le restrizioni presenti legate all’emergenza sanitaria. Ovviamente ci dispiace, ma ci adeguiamo alle regole. Speriamo di riproporre l'appuntamento nel 2022».

La sagra - finora confortata da un notevole successo - comunque continua con tutti gli altri appuntamenti previsti. Stamattina è stata celebrata la messa. A seguire il pranzo raccontato a cura di Slow Food Oglio Po. Alle 18 è previsto l’appuntamento “Da Cremona a Fossacaprara un fiume di musica”. Se ne parlerà con Vittorio Rizzi, direttore della biblioteca civica Anton Enrico Mortara di Casalmaggiore, con un ricordo del liutaio e musicista Mario Federici, che suonava la viola da gamba. Alle 19.30 tutti a tavola. Tutte le sere sono previsti giochi popolari come il pesca bottiglia e le piastre.