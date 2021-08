Ecco il 'battichiodo', sfida a colpi di martello

FOSSACAPRARA (CASALMAGGIORE) - È iniziata la 21esima sagra di Fossa, a cura dell’associazione OltreFossa, una rassegna molto legata al territorio che tende al recupero dell’identità locale e alla valorizzazione della cultura della comunità. In uno dei momenti centrali della giornata d'apertura si è riflettuto sull’importanza di conservare il sapere popolare trasmesso dai proverbi. Poi, spazio ai giochi di tradizione con il campionato di battichiodo. La formula è semplice: vince chi riesce ad impiantare in una trave di legno il numero maggiore di chiodi consecutivamente con tre colpi di martello. Detto così sembra semplice, ma la realtà è diversa e occorre una buona abilità manuale per ottenere un buon risultato. La novità assoluta di quest’anno è il Palio cavalli a dondolo. Una sorta di performance artistica derivata dalla Compagnia degli Spavaldi, nella declinazione di Fossacaprara, che non mancherà, nella serata di sabato 21 agosto, di strappare parecchie risate. Anche perché le prove saranno commentate a dovere, nello spirito pienamente giocoso della sagra di Fossa. Da non perdere.