Incendio di rotoballe in un campo, di nuovo la mano del piromane

SCANDOLARA RAVARA - Nuovo intervento dei vigili del fuoco di Cremona, questa mattina, intorno alle 5.30, per un incendio di rotoballe appiccato in un campo tra il cimitero di Castelponzone e le prime case del centro abitato di Scandolara Ravara, in via Giuseppe Garibaldi, a pochi passi dall'alto palo su cui sono montate le antenne per i telefoni cellulari. Due le squadre dei pompieri giunte sul posto con quattro automezzi, rientrati in caserma prima delle otto. Piccola la superficie interessata. L'origine è molto probabilmente da attribuire al solito piromane.