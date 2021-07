Sterpaglie a fuoco, l'ombra del 'solito' piromane

GUSSOLA - Intervento dei vigili del fuoco di Cremona nel tardo pomeriggio di ieri a Gussola, intorno alle 18, per un incendio di sterpaglie che si è sviluppato non lontano da piazza Pezzali, il punto in cui è stata fatta giungere l’autopompa serbatoio che poi si è diretta nella zona interessata dalle fiamme. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme abbastanza rapidamente. Resta il mistero sulle cause delle fiamme. A più di uno è venuto il dubbio che possa trattarsi del solito piromane che mercoledì 7 luglio aveva appiccato il fuoco a un campo di stoppie, vicino alla strada che collega Scandolara Ravara alla provinciale 85 Bassa di Casalmaggiore.

Anche in quel caso erano intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai volontari del gruppo Amici della Golena. Molti hanno pensato che l’autore di quel gesto sia stato il piromane che ha imperversato nella zona tra agosto e settembre del 2019, sull’asse della strada provinciale Bassa di Casalmaggiore. Com’è avvenuto anche ieri sera. Due anni fa incendi analoghi si erano verificati il 4 e il 10 settembre a Gussola. Sempre stoppie e di sterpaglie, senza danni particolari.