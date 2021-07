Il piromane dell'Oglio Po di nuovo in azione

SCANDOLARA RAVARA - E’ un film già visto quello che si sta verificando lungo l’asse della strada provinciale Bassa di Casalmaggiore, cioè ripetuti incendi di origine dolosa all’interno di campi di stoppie con il conseguente intervento dei vigili del fuoco. E’ successo anche nel tardo pomeriggio di oggi in un campo lungo la strada che conduce a Prato del moro, in località Ravara. Per identificare l’area, giungendo dalla provinciale Bassa, è la strada parallela al laghetto che si incontra dirigendosi verso il paese, alle porte del centro abitato. I pompieri hanno avuto infine ragione delle fiamme, che hanno lasciato il solito ricordo: una grande chiazza nera a testimonianza dell’impresa del piromane, o dei piromani, che hanno ricominciato a imperversare, com’era successo nel 2019, a raffica.