Il cioccolatino Boero nel portafoglio di Alessandro Benetton

CORTE DE' FRATI - Il Boero di Cremona, l’iconico cioccolatino della Witor's di Corte de' Frati, che a dispetto del nome è una storica cioccolateria italiana, è stato acquisito da 21 Invest, il gruppo di investimento europeo guidato da Alessandro Benetton. Rossano e Michele Bonetti, figli del fondatore, continueranno a guidare la società affiancati da un nuovo amministratore delegato, Jean Valery Raffard, di origine francese ma da oltre 20 anni in Italia e con una vasta esperienza nel settore dolciario. Il gruppo ha una «ambiziosa strategia di crescita di lungo termine, intende rafforzare la leadership nel mercato italiano e ampliare la presenza sui mercati internazionali».

Oggi, con un organico di circa 220 dipendenti, Witor's ha un giro di affari complessivo intorno agli 80 milioni, di cui circa la metà generato negli oltre 80 Paesi in cui è presente. Ha un portafoglio di oltre 350 prodotti e guarda a «soddisfare la crescente domanda nei segmenti «free from», alimenti che vantano l'assenza di particolari componenti come zuccheri o glutine, per i quali sono riservate aree produttive dedicate e che rappresenteranno uno dei pilastri di sviluppo di Witor's, ed espandere l’offerta di prodotti etici ed eco-friendly». Tra gli obiettivi quello di raggiungere il 100% degli acquisti di cioccolato certificati UTZ nei prossimi anni.

«Sono convinto che la tradizione e l'innovazione di Witor's sapranno coniugarsi all’approccio industriale e alle competenze sviluppate da 21 Invest nel mondo del food. Insieme abbiamo la possibilità di raggiungere una posizione di leader nel mercato del cioccolato, con una filiera certificata e un’attenzione particolare alla sostenibilità, elementi oggi imprescindibili per ogni azienda di successo», commenta Alessandro Benetton. Rossano e Michele Bonetti, figli del fondatore accolgono il nuovo socio: «Riteniamo che le competenze sviluppate dal team di 21 Invest, il track record in progetti analoghi e il network internazionale che apporterà saranno ingredienti chiave del progetto industriale che porteremo avanti insieme, nella prospettiva di rafforzare il posizionamento della società». (ANSA)