Urla e schiaffi nei confronti della compagna, arrestato 53enne

RIPALTA ARPINA - In evidente stato di agitazione, un 53enne italiano ha scardinato la porta chiusa e si è introdotto nella casa dell'attuale compagna, una italiana di 34 anni, per poi inveire nei suoi confronti e colpendola con alcuni schiaffi. Le urla e i forti rumori hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno immediatamente avvisato i carabinieri.

Alla vista dei militari, che intervenivano al fine di evitare che l’aggressore protraesse le violenze, l’uomo reagiva colpendoli e spingendoli via, fino a quando gli uomini dell'Arma riuscivano ad immobilizzarlo. Riportata la calma, la donna e suo figlio piccolo venivano trasportati presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Crema dove la vittima veniva medicata per lievi ferite. L’uomo, invece, veniva accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Crema per i dovuti accertamenti, al termine dei quali veniva arrestato per violenza e minacce a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo nel corso del quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.