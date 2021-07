Picchia la fidanzata e le ruba l’auto, denunciato un 35enne pavese

BAGNOLO CREMASCO - Al culmine di una lite con la propria fidanzata, l’aveva picchiata per poi rubarle l’auto con la quale si era allontanato. La donna aveva chiesto aiuto ai carabinieri che diramavano immediatamente le ricerche dell’uomo in fuga e, nel frattempo, inviavano soccorsi sanitari presso l’abitazione della giovane che veniva trasportata in ospedale.

Poco dopo, la pattuglia dei carabinieri di Bagnolo Cremasco intercettava l’autovettura sulla quale viaggiava il fuggiasco lungo la SP 415; i militari, una volta fermato ed identificato l’aggressore della giovane vittima, constatavano anche che l’uomo era privo di patente di guida perché revocata. I militari hanno così denunciato il 35enne pavese per lesioni personali, furto aggravato e guida con patente revocata.