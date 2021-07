Banale dimenticanza, scattato il dissequestro dell'attracco di Gera

PIZZIGHETTONE - La questione ha incuriosito e preoccupato più di un cittadino, ma è fortunatamente stata risolta nell’arco di poche ore: all’attracco di Gera prima sono spuntati i sigilli di sequestro della Guardia finanza, poi è scattato il dissequestro per effetto del pagamento immediato della sanzione amministrativa elevata al Consorzio Navigare l’Adda. Al centro della vicenda, il mancato pagamento della tassa di concessione attracco 2020, per una banale dimenticanza.

Nessuno stop al programma di navigazione in corso, dunque, e anzi per l’imbarcadero della piatta ci sono novità positive in arrivo.

Ma intanto a ricostruire quanto accaduto in questo movimentato inizio settimana è il presidente del consorzio stesso, Carlo

È stato semplicemente un problema amministrativo, già risolto. Abbiamo saltato un domanda di concessione dello spazio, che è da inoltrare all’Aipo, e da prassi sono scattate le procedure di accertamento

Pedrazzini. Che così spazza via tutti i dubbi che le fettucce bianco-rosse delle Fiamme gialle hanno inevitabilmente alimentato in paese: «È stato semplicemente un problema amministrativo, già risolto. Abbiamo saltato un domanda di concessione dello spazio, che è da inoltrare all’Aipo, e da prassi sono scattate le procedure di accertamento. Che in questo periodo sono in corso per diversi attracchi. Appena ci siamo resi conto della dimenticanza abbiamo pagato subito tassa e multa, ma serve un bonifico online tracciabile e dunque, in attesa dei tempi tecnici di verifica dell’avvenuto pagamento, è stato automatico l’intervento della Guardia di finanza. Già questa mattina ci è stato consegnato il decreto di dissequestro e sono stati tolti i sigilli». La multa, di 120 euro, è relativa alla tassa 2020. Anno in cui, anche a causa dell’emergenza Covid, l’aspetto burocratico è probabilmente finito nel dimenticatoio, complice il fatto che il rinnovo non avviene in maniera automatica come si potrebbe pensare, ma è invece necessario ripresentare domanda.

Chiarita la questione e tolti i sigilli – recavano la scritta ‘Galleggiante sottoposto a sequestro ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/81, violazione degli articoli 53 e 54 Legge regionale Lombardia’ – è appunto in arrivo una novità per la piatta e in generale per Pizzighettone: su iniziativa di un privato sarà presto riaperto il locale ‘a bordo’ dell’attracco, che rappresenterà dunque un’ulteriore attrattiva per gli amanti del fiume Adda. Che arrivano sempre più anche da fuori provincia grazie alle proposte messe in campo dal Consorzio, in sinergia con altre realtà del territorio come Gruppo volontari mura, Parco Adda Sud e Trenord.