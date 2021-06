Turismo sostenibile sull'Adda con Trenord

PIZZIGHETTONE - Offerte turistiche che permettono ai viaggiatori di prendere il treno e passare una giornata alla riscoperta delle meraviglie naturalistiche che circondano il fiume Adda con la possibilità di navigarne le fresche acque o di noleggiare una bicicletta per visitare il Parco Adda Sud e gli splendidi vicoli del centro storico di Pizzighettone: queste le proposte presentate oggi da Trenord, il Consorzio Navigare L’Adda e il Gruppo Volontari Mura, un’organizzazione di volontariato che promuove iniziative per incentivare il turismo nella città murata, a Pizzighettone a bordo del Battello Capinera.



Alla presentazione hanno preso parte anche Luca Moggi, Sindaco del Comune di Pizzighettone, Francesco Bergamaschi, Presidente del Parco Regionale Adda Sud e Mariella Morandi, Console del Touring Club di Cremona.



Due le proposte turistiche dedicate al fiume Adda – treno+battello per navigare l’Adda e treno+voucher per il noleggio bici giornaliero – che si vanno a inserire nel mix di proposte delle offerte “Gite in treno”, iniziativa messa in campo da Trenord per favorire il turismo di prossimità sostenibile e che si articola in cinque categorie: Laghi, Train&Bike, Train&Trekking, Città d’arte, Divertimento.

Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord, durante l’evento ha dichiarato: “Oggi il 25% dei nostri passeggeri prende il treno per raggiungere mete di svago durante il tempo libero: per rispondere a questa tendenza abbiamo ideato le proposte di “Gite in treno”. Il treno, infatti, si conferma quale motore per la ripartenza del turismo di prossimità sostenibile, è il mezzo ideale per trascorrere un week end fuori porta alla scoperta delle bellissime mete naturalistiche e storiche, come il fiume Adda, il Parco Adda Sud e la città di Pizzighettone”.



Carlo Pedrazzini, Presidente Consorzio Navigare L’Adda ha dichiarato: “Siamo felici di questa opportunità che viene proposta con Trenord: un modo che permette di far conoscere e apprezzare le bellezze del nostro fiume a tutti i Lombardi che con comodità, possono arrivare in treno a Pizzighettone e vivere una esperienza unica. Un paese a misura di Turista che, con l’emozione della gita in battello, può completare la sua giornata”.



Sergio Barili, Presidente Gruppo Volontari Mura ha aggiunto: “Dopo tanti anni dedicati al recupero delle antiche mura e alla attenzione ai sempre più numerosi turisti che visitano Pizzighettone, grazie a questa iniziativa frutto della collaborazione con Trenord e del Consorzio Navigare l’Adda, abbiamo intrapreso un nuovo servizio di noleggio bici. Una vera opportunità che va a completare l’offerta turistica di Pizzighettone”.

Le proposte turistiche sul fiume Adda



Navigare sull’Adda. Il biglietto speciale, acquistabile esclusivamente online, consente di esplorare il fiume Adda mentre si ammirano le bellezze paesaggistiche del Parco Adda Sud a soli 18 euro, comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Ponte D’Adda e la libera navigazione in battello. Per navigare le acque del fiume Adda è necessario prenotare almeno 48 ore prima del viaggio e consegnare il voucher compreso nel biglietto elettronico a Navigare l’Adda prima dell’imbarco. La promozione è valida fino al 30 novembre 2021.



Train&Bike Parco Adda Sud. Il biglietto speciale a 20 euro, acquistabile esclusivamente online, comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia fino alla stazione di Ponte D’Adda e un voucher per il noleggio di una bicicletta per una giornata, così da poter visitare le incantevoli vie del centro storico di Pizzighettone o percorrere le piste ciclabili che si snodano tra i boschi e aree rurali che circondano il fiume Adda. È necessaria la prenotazione almeno 48 ore prima del viaggio. La promozione è valida fino al 30 novembre 2021.



L’itinerario Navigare sull’Adda e le altre promozioni “Gite in Treno” sono acquistabili sul sito trenord.it e sull’App Trenord. I dettagli sulle iniziative sono disponibili sulla pagina www.trenord.it/giteintreno.