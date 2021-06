Acquisti al mercato di Gera in navigazione sul fiume Adda

FORMIGARA - È iniziata la stagione delle crociere sull'Adda tra Formigara e Pizzighettone. A documentare il viaggio a bordo del pontone sino al mercato di Gera anche le telecamere di Agorà, la trasmissione di Rai 3, che ha mostrato in diretta l'iniziativa promossa dal consorzio Navigare l'Adda.

Una trentina i passeggeri, dieci dei quali del Gruppo Fiab di Casalpusterlengo, arrivati in bici dal Lodigiano.

Il servizio, quest’anno attivato con un mese di anticipo con l’intenzione di prevedere più crociere e intercettando un numero sempre crescente di visitatori, sarà disponibile tutte le settimane sino a settembre, sempre al giovedì mattina con partenza alle ore 9.30 e rientro alle 12. Chi fosse interessato può prenotare i biglietti on line, avvalendosi del sistema automatico disponibile sul sito del consorzio. In caso di impossibilità, si possono comunque acquistare anche direttamente in banchina, recandosi sul posto un po' prima dell'inizio della navigazione. Queste le tariffe applicate: dieci euro per gli adulti, cinque euro per i viaggiatori con età inferiore ai 12 anni, nessun costo per i bimbi da zero a quattro anni. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 348 8661685 anche il giorno stesso in cui si intende imbarcarsi.