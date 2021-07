Botte e minacce a una donna e ai carabinieri, arrestato 33enne

TRESCORE CREMASCO - Arrestato per violenza e minacce a pubblico ufficiale, un 33enne residente nel lodigiano è stato giudicato con rito direttissimo e condannato con patteggiamento a 6 mesi, con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tutti i giorni. La vicenda risale alle prime ore di domenica scorsa, quando i carabinieri della Stazione di Vailate sono intervenuti a Trescore Cremasco, su richiesta da parte di una donna italiana 44enne che segnalava una lite in abitazione, spiegando di essere stata aggredita.

Sul posto i militari trovavano la donna, pregiudicata, insieme all'italiano 33enne, pregiudicato, in evidente stato di alterazione psicomofisica, che riferivano di avere avuto una lite. Alla vista dei militari, l’uomo teneva da subito un atteggiamento provocatorio, insultando i carabinieri. Veniva quindi inviata in ausilio un’altra pattuglia della Stazione di Crema e veniva allertato il 118, per portare i primi soccorsi alla donna. L’uomo aggrediva i militari affrontandoli con calci, gomitate, spintoni, continuando a proferire minacce, il tutto per evitare di essere controllato ed impedire il trasporto della donna presso il pronto soccorso dell’ospedale di Crema.

Dopo essere stato immobilizzato, il 33enne veniva accompagnato presso la Stazione di Vailate per i dovuti accertamenti. La donna invece veniva trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Crema, dove veniva successivamente dimessa con un giorno di prognosi a causa delle percosse ricevute. L’uomo veniva arrestato per violenza e minacce a P.U. e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa del rito direttissimo.