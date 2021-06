Ha picchiato per anni la madre e le sorelle, arrestato 31enne

SORESINA - I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, per espiazione di cumulo pene, emesso dal Tribunale di Cremona, arrestando un 31enne italiano che deve scontare una pena definitiva a 5 anni e 21 giorni di reclusione per i reati di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

I maltrattamenti e le lesioni si riferiscono a più episodi, avvenuti negli anni 2015 e 2016, nei confronti della madre e delle sorelle che hanno subito gravissime violenze fisiche e psicologiche per mano dell’uomo. Numerosi gli episodi narrati dalle vittime, costrette a subire umiliazioni e soprusi giornalieri da parte del carnefice, che le picchiava selvaggiamente per futili motivi, con calci, pugni e schiaffi.

La violenza sessuale, invece, era stata commessa nel 2013 nei confronti di una minore costretta con violenza e minacce a subire rapporti sessuali. Il 31enne ora è custodito nel carcere di Cremona.