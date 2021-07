C'è il nuovo medico. Ma fino ad agosto sarà valzer di camici

MADIGNANO - Dopo le lamentele dei residenti, gli interventi dei sindaci e del consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, qualcosa si muove nell’ambito della medicina di base, dove la carenza di camici bianchi sta penalizzano diversi centri del Cremasco. A partire dal primo agosto, inizierà la propria attività in paese, quale medico incaricato, Claudio Strarosti, il cui insediamento dovrebbe risolvere almeno in parte il problema che si era creato dopo il pensionamento dei due precedenti colleghi. E in questo mese di luglio, l’assistenza sanitaria di base sarà garantita da alcuni medici che a turno, una settimana ciascuno, opereranno ne gli ambulatori di lzano e Madignano.

MEDICI E ORARI

Fino a venerdì sarà disponibile il dottor Francesco Scanzi nelle giornate di lunedì dalle 8 alle 11 all’ambulatorio di Izano, martedì dalle 17 alle 20 a Madignano, mercoledì dalle 17 alle 20 a Izano, giovedì dalle 8 alle 11 a Madignano e venerdì dalle 17 alle 20 a Izano. Da lunedì 12 a venerdì 16 sarà la volta dottor Alberto Borella, il lunedì dalle 14,30 alle 17 a Izano, il martedì dalle 14,30 alle 17 a Madignano, il mercoledì dalle 9 alle 11,30 a Izano, il giovedì dalle 14,30 alle 17 a Madignano e il venerdì dalle 8,30 alle 10,30 a Izano. Da lunedì 19 a venerdì 23 toccherà alla dottoressa Alessandra Della Frera , che sarà presente in ambulatorio il lunedì dalle 14 alle 16,30 a Izano, il martedì dalle 14 alle 16,30 a Madignano, il mercoledì dalle 9 alle 11,30 a Izano, il giovedì dalle 8,30 alle 11 a Madignano e il venerdì dalle 14 alle 16,30 a Izano. Infine, da lunedì 26 a venerdì 30 si è reso disponibile il dottor Riccardo Dasti, nei seguenti orari: lunedì dalle 9,30 alle 12,30 a Izano, martedì dalle 15 alle 17,30 a Madignano, mercoledì dalle 15 alle 17,30 a Izano, giovedì dalle 9 alle 11 a Madignano e venerdì dalle 15 alle 17 a Izano.

EMERGENZE E URGENZE

Per eventuali situazioni di urgenza-emergenza sanitaria resta necessario contattare il 112. Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è attivo dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e 24 ore su 24 nei giorni prefestivi e festivi. Infine, per eventuali necessità inderogabili, al di fuori degli orari ambulatoriali, è possibile usufruire dell’assistenza di un medico di medicina generale operante nei Comuni limitrofi, avvalendosi della visita occasionale, senza oneri a carico dell’assistito.