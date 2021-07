Lunga scia di furti in provincia, arrestato un 47enne

SORESINA - Tra il settembre del 2011 ed il marzo 2012 si è reso autore di alcuni furti, in concorso con altri suoi connazionali, che lo hanno portato oggi a ritrovarsi a dover scontare un cumulo di pena. I carabinieri, in esecuzione ad un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno tratto in arresto un cittadino romeno, classe 1974, residente a Soresina, autotrasportatore, coniugato e pregiudicato. Il 47enne dovrà espiare una condanna di 1 anno, 10 mesi e 15 giorni.

Le azioni criminose, scoperte dai carabinieri mediante un’attività d’indagine costante, hanno accertato che il cittadino romeno, nel settembre del 2012, insieme ad un complice, aveva rubato da un camion parcheggiato nei pressi di una ditta del Comune di Vailate ben 50 litri di gasolio, mentre nel marzo del 2012, unitamente ad un secondo complice, aveva asportato fraudolentemente dall’isola ecologica del Comune di Spinadesco alcune batterie per auto esauste.