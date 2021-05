Deve scontare 1 anno, arrestata a Paderno Ponchielli

CASALBUTTANO - I carabinieri della Stazione di Casalbuttano, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso al Tribunale di Sondrio, hanno arrestato una 46enne di Sondrio, disoccupata e pregiudicata, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La donna infatti, quando ancora risiedeva nella Provincia di Sondrio, di cui è originaria, nei mesi di aprile e maggio 2009, in concorso con altri complici, veniva più volte trovata in possesso di sostanza stupefacente pronta per essere spacciata. L’ordinanza di misura cautelare che l’ha raggiunta nel suo nuovo domicilio nella provincia di Cremona, quindi, la condanna ad espiare una pena residua di 1 anno in regime di detenzione domiciliare.