Aggressione e rapina al luna park di S. Pietro, denunciati due giovani

CREMONA - Due giovani, un minorenne italiano e un maggiorenne di origine marocchina, sono stati identificati e indagati dagli uomini della Squadra Mobile di Cremona; i due, infatti, si sono resi responsabili di una cruenta rapina ai danni di un loro coetaneo, avvenuta lo scorso 24 giugno presso il Luna Park dell’annuale fiera di San Pietro.

Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori, che hanno acquisito nell’immediatezza le dichiarazioni della vittima e di alcuni testimoni, intorno alle ore 20 e dopo una breve discussione per futili motivi, i due giovani hanno aggredito un ragazzo che si trovava alla fiera in compagnia di un amico. Lo hanno prima braccato e poi bloccato da dietro, riuscendo a strappargli una collanina d’oro per poi darsi immediatamente alla fuga prima che potessero essere allertate le forze dell’ordine.

La complessa ed immediata attività investigativa, avviata anche con il monitoraggio dei social network, ha permesso ai poliziotti di rintracciare ed identificare i due autori del reato, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, i meticolosi accertamenti effettuati nelle ore successive hanno permesso di ritrovare la collanina rubata, che era stata venduta il giorno dopo presso un Compro Oro cittadino per 420 euro.

Proseguono incessanti i servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato sia con le Volanti che con il personale della Squadra Mobile in borghese, che si concentreranno in maniera strategica nei principali luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire e reprimere il compimento di atti delittuosi.

Durante i servizi di controllo del territorio effettuati la scorsa settimana, sono stati identificate 290 persone e 73 veicoli.