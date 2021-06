Due giovani identificati e denunciati dalla polizia all'autorità giudiziaria

CREMONA - Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, una pattuglia della Squadra Volante notava due giovani, di sesso maschile, all’interno del Parco Caduti di Nassiriya all'angolo tra via Massarotti e via Trebbia, che alla vista degli agenti di polizia cercavano di eludere il controllo nascondendosi dietro agli alberi. I poliziotti, insospettiti, procedevano all’identificazione degli stessi, un 17enne di Crema e un 18enne della provincia di Milano. I due giovani riferivano di trovarsi all’interno del parco al fine di espletare bisogni fisiologici prima di recarsi presso il Luna Park di San Pietro. Durante l’arco temporale degli accertamenti, i due ragazzi assumevano comportamenti particolari, con continui scambi di sguardi, tanto da indurre gli agenti in servizio ad approfondire il controllo in atto. La successiva verifica faceva emergere il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di oggetti atti allo scasso, pertanto i due giovani venivano deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.