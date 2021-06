Alcol a due minorenni, denunciato titolare di esercizio pubblico

CREMONA - Proseguono i controlli amministrativi del personale della Questura di Cremona – Divisione P.A.S.I., Squadra Accertamenti, con il concorso dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nella serata di ieri è stata effettuata un’ispezione amministrativa ad un esercizio pubblico di ristorazione di via Boccaccino, durante la quale sono state identificate 27 persone, avventori del locale. Nel corso dell’intervento gli agenti hanno sorpreso due ragazzi minorenni - uno non ancora 16enne - intenti a consumare bevande alcoliche.

Per quanto accertato, in flagranza, il titolare dell’esercizio pubblico locale sarà deferito alla locale autorità giudiziaria per il reato di “somministrazione di bevande alcooliche a minori”) e gli verrà comminata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 14 ter. della legge 125/2001, per aver somministrato alcolici a minore di anni 18.

Al titolare del locale è stata anche contestata la sanzione per il mancato rispetto della normativa di contrasto al Covid-19, ovvero per il mancato distanziamento dei clienti all’interno del locale.