"Comune amico delle api", l'impegno sostenibile dell'amministrazione

VIADANA – Viadana è un “Comune amico delle api”. Il punto, presentato dall’assessore all’Ambiente Alessandro Cavallari e passato nelle scorse settimane in consiglio con approvazione all’unanimità, prevede una serie di impegni da parte dell’amministrazione comunale al fine di sensibilizzare la cittadinanza su di un tema molto importante come quello della graduale scomparsa di questi insetti così importanti per l’equilibrio dell’ambiente in cui viviamo.

Come recita il testo della delibera, alle api e all’apicoltura viene riconosciuto “il valore di Bene Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che esse svolgono come elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indispensabile per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare”.

Il consiglio comunale ha condiviso la necessità e l’urgenza di dedicare maggiore attenzione politica e normativa a tutti i livelli alla questione della tutela e del rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività portatrice di interessi comuni globali. Facendo leva anche sulla campagna internazionale di sensibilizzazione “CooBEEration Campaign”, di cui il Comune di Viadana ha deciso di condividere e fare propri gli obiettivi, a livello pratico saranno tre i punti sui quali verteranno gli obiettivi dell’amministrazione viadanese: favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell’apicoltura per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio; rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali e internazionali, nella difesa e salvaguardia delle api e dell’apicoltura; costruire un’alleanza globale che metta insieme e coinvolga tutti quegli attori interessati a cooperare nella difesa dell’ape e dell’apicoltura riconoscendone il valore come bene comune globale.

Non solo: diventando “Comune amico delle api”, Viadana sostiene anche le attività del territorio. Sono circa una decina gli apicoltori presenti nel Viadanese e sono già in cantiere altre iniziative in collaborazione con i produttori locali.