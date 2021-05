Coprifuoco violato, attimi di tensione

CREMONA - Il coprifuoco violato. I controlli delle forze di polizia. E fra la trasgressione e la sorveglianza, qualche attimo di tensione tra i giovani che le regole le stavano infrangendo e gli uomini e le donne in divisa che le norme devono farle rispettare.

È stato un sabato notte agitato, nel cuore di Cremona, in particolare nella porzione dove, fra piazza Della Pace e piazza Marconi, tradizionalmente si sviluppa la movida. Quanto accaduto è documentato, almeno parzialmente, in un video: sono da poco passate le 23 quando in via Monteverdi, al passaggio di pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, si sentono urla e fischi, qualche insulto anche. Situazione comunque presto ricomposta, con l’identificazione di alcuni dei ragazzi coinvolti. E con una dovuta ramanzina.