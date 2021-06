Scontro a tre all'incrocio, donna di 38 anni in ospedale a Crema

FORMIGARA - Schianto poco prima delle 14 alla rotatoria d'ingresso di Formigara, dove confluiscono le provinciali per Pizzighettone, Gombito e San Bassano. Tre le auto coinvolte; due conducenti sono rimasti illesi mentre una donna di 38 anni è stata soccorsa da un equipaggio della Croce verde di Castelleone e poi trasportata in ospedale a Crema con ferite comunque non gravi. Dinamica al vaglio dei carabinieri.