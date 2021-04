Signoroni: “Interventi ed investimenti sulla rete viaria provinciale”

CREMONA (12 aprile 2021) - Sono ripartiti i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento e rinforzo delle pavimentazioni stradali di competenza provinciale con l’ultimazione di alcuni lotti già affidati lo scorso anno.

COROGRAFIA INTERVENTI

In particolare gli interventi riguardano tratti vari delle strade provinciali ricadenti nei seguenti comuni:

SP 31 in Tornata

SP 9 in San Giovanni in Croce

SP 29 in Torre De Picenardi

SP 85 in San Daniele e Bonemerse

SP 59 in Stagno Lombardo

SP 40 a Castelverde

SP 57 a Paderno Ponchielli

Sp 47 Farfengo

Sp 13 in Pizzighettone e Formigara

SP 48 Grumello Cremonese

SP 22 in San Latino di Castelleone

Ex SS 415 Castelleone, Crema

SP 45 Trigolo

SP 37 Capergnanica

SP 17 Chieve

SP 73 Monte Cremasco



Ha così precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni: “Oltre a tali lavori di manutenzione straordinaria, contestualmente avanza l’iter per l’appalto di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria già programmati per le annualità 2021-2022-2023 e finanziati con risorse regionali e statali che vedranno la pubblicazione di un bando predisposto con la formula dell’accordo quadro del valore complessivo pari a d € 13.000.000,00. Con tale procedura viene notevolmente semplificata la fase di aggiudicazione dei lavori e soprattutto l’assegnazione degli stessi nelle varie annualità nelle quali sono previste le risorse”.



Una volta terminata la procedura di gara (accordo quadro) ed a seguito delle ricognizioni effettuate dagli uffici preposti ed in riferimento alle priorità individuate si prevede di effettuare sempre nel corso del corrente anno i seguenti interventi su tratti vari della rete stradale provinciale:



SP 3 Vescovato, Pescarolo

SP 26 Pozzaglio, Corte De Frati, SP 21 Corte De Cortesi

SP 6 Casalbuttano

SP 25 Castelvisconti

SP 56 Paderno Ponchielli

SP EX SS 234 (peduncolo) Cremona

SP EX SS 415 Cappella Cantone

SP EX SS 591 CremascoEx SS 498 in Soncino (Gallignano)

SP 12 Sergnano

SP 80 Casaletto Vaprio

SP 2 C remosano

SP 35 Trescore Cremasco, Palazzo Pignano

Ha continuato Signoroni: “Gli interventi menzionati comporteranno una spesa complessiva pari ad euro 5.300.000,00. Come già anticipato vi sono buone prospettive di investimento anche per gli anni 2022 e 2023. Infatti la Provincia dispone di risorse già destinate da Stato e Regione pari ad euro 8.150.000, per il 2022 ed euro 4.200.000,00 nel 2023 tutte risorse che andranno investite per la manutenzione straordinaria delle strade”.

Purtuttavia le esigenze di investimento per la manutenzione straordinaria risultano molto più elevate rispetto a quelle disponibili. Infatti, come ogni anno, il Presidente ha approvato con propria deliberazione il “Programma annuale della spesa per investimenti relativi alle necessità di intervento mediante risanamento e potenziamento della rete stradale di competenza”.

Si tratta di un lavoro ricognitivo, svolto dagli uffici preposti, per la valutazione dei piani viabili al fine di individuare le situazioni più urgenti di intervento e stilare pertanto una graduatoria di priorità.



Nello specifico, la situazione rilevata è la seguente:

Tratti molto ammalorati e trafficati € 21.076.421,58

Tratti molto ammalorati con poco traffico € 5.466.750,26

Tratti ammalorati e trafficati € 20.591.765,80

Tratti ammalorati con poco traffico € 4.388.625,81



Risulta che per una completa sistemazione della rete stradale Provinciale vi è la necessità di € 51.523.563,45 che comunque ricomprendono le risorse sopra menzionate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO