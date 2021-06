Vandalismi e schiamazzi notturni, la stupidità non ha limiti

CREMONA - La stupidità non ha limiti. Notte brava a Cremona con vandalismi e schiamazzi notturni nei pressi del nuovo polo commerciale all'incrocio tra via Postumia e viale Concordia, dove c’è il supermercato Aldi e altri negozi. Disturbato il riposo dei residenti del quartiere Cascinetto. Un gruppo di scalmanati ha dato il peggio di sé: cassonetti ribaltati e messi in mezzo alla strada, bancali di legno accatastati a bloccare la ciclopedonale. Schiamazzi e caos, con i cittadini del quartiere esasperati.