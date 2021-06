Diocesi, delegazione cremonese all'incontro con Papa Francesco

CREMONA - Il 2 luglio ricorrono i 50 anni dalla nascita di Caritas Italiana: un anniversario importante che cade in un momento storico, quello della pandemia, che sta cambiando il mondo anche in riferimento alle povertà, alla carità e alla Chiesa. Il significativo traguardo sarà celebrato con alcuni eventi, organizzati a livello nazionale e regionale, che vedranno protagonisti anche Caritas Cremonese. Venerdì 25 e sabato 26 giugno la delegazione formata dal direttore della Caritas diocesana, don Pierluigi Codazzi, insieme all’operatore Alessio Antonioli, rappresenterà la Diocesi agli eventi in programma a Roma.

Primo appuntamento venerdì pomeriggio, presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura, con un momento di preghiera nel quale saranno ripercorsi i 50 anni di storia di Caritas Italiana attraverso testimonianze e a partire dai ricchi frutti del Concilio Vaticano II.

La mattina successiva, nell’aula Paolo VI in Vaticano, i delegati di tutte le diocesi italiane parteciperanno all’udienza con Papa Francesco. L’evento potrà essere seguito in diretta attraverso i canali web diocesani. Altro importante appuntamento sarà, nel giorno dell’anniversario, la solenne celebrazione cui gli operatori e i volontari Caritas di tutta la Lombardia sono invitati a partecipare nel Duomo di Milano. L’Eucaristia, presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini, sarà concelebrata dai vescovi lombardi, e tra loro anche monsignor Antonio Napolioni. La messa, che avrà inizio alle 11, sarà trasmessa in diretta su www.chiesadimilano.it. L’accesso al Duomo dei partecipanti, secondo i protocolli sanitari, sarà previsto dalle 9.45 previa iscrizione compilando il form al seguente link: https://forms.gle/XoikP9azDjRtcmAs7. Al termine della celebrazione del 2 luglio sarà presentato il Report di Caritas Lombardia «Gli effetti del coronavirus sulle povertà: il punto di vista delle Caritas lombarde».