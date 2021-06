Focolaio variante Delta, è fuga dal tampone per 'salvare' le vacanze

PIACENZA - Dall’Ausl emiliana viene rinnovato l’appello: chi è stato sui bus della linea Piacenza-Cremona nei giorni, sulla tratta e negli orari indicati, è invitato a contattare le strutture sanitarie per l’esecuzione del tampone molecolare. «Noi pensiamo di avere già effettuato uno screening capillare – spiega il dottor Marco Delledonne – ma non escludiamo che alcuni passeggeri possano non avere saputo della vicenda, oppure abbiano deciso di non comunicare la loro presenza sul bus. Rinnoviamo l’invito a contattarci». Lo stesso Delledonne, in collegamento questa mattina con la trasmissione Mattino Cinque, ha però sottolineato: “Abbiamo contattato circa 800 persone per sottoporsi a tampone nell’ambito del contact tracing, ma di queste quasi 300 devono ancora presentarsi. Adesso – aggiunge – stiamo attivando anche le forze dell’ordine locali per rintracciarli perché non si fanno trovare”. Alla base di questa 'fuga dal tampone' sarebbe la preoccupazione delle persone coinvolte, di dover rinunciare alle vacanze in caso di riscontro positivo.

L’allarme era scattato lo scorso 15 giugno, quando è stato registrato un contagio a bordo di un pullman della tratta che collega Piacenza a Cremona e che serve anche Caorso, Monticelli e Castelvetro. In particolare, il tragitto esaminato e oggetto del successivo contact tracing, è stato quello fra la città emiliana e Caorso: fra le due località si sarebbe mosso il primo contagiato riscontrato (non cremonese).

Da lì, grazie ai tamponi eseguiti nell’arco di pochi giorni, sono stati trovati altri tre positivi proprio nell’ambito dei viaggi sulla linea E57. L’indagine si è poi allargata e concentrata sul luogo di lavoro di alcuni positivi: il polo logistico piacentino. Fra i contagiati ci sono prevalentemente piacentini e cremonesi, ma anche due lodigiani.

Le corse oggetto di attenzione sono in particolare quelle fra Caorso e Piacenza: dal 31 maggio al 4 giugno e dal 7 all’11 giugno bus delle ore 16.30 dalla fermata Lupa a Caorso alle 7.30 da Caorso a Piacenza; il 7 giugno da Piacenza alle 14, ritorno da Caorso alle 17 dello stesso giorno; il 12 giugno da Piacenza alle 5.35 e ritorno da Caorso alle 14.19 del giorno dopo; il 15 giugno corsa da Piacenza a Caorso delle 16.30 e da Caorso a Piacenza delle 17.30; dal 2 al 16 giugno (esclusi sabato e domenica) ore 19.45 da Piacenza e ore 5.52 del giorno successivo da Caorso; dal 2 al 16 giugno (esclusi sabato e domenica) 18.35 da Piacenza e 5.52 del giorno successivo da Caorso; dal 3 al 15 giugno (esclusi sabato e domenica) ore 14 da Piacenza.