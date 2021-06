Ciclista 74enne urtato da auto, trasportato in ospedale a Crema

SONCINO - Scontro auto-bici questa mattina, poco dopo le 11, sulla strada principale che attraversa Gallignano, la frazione maggiore del borgo. Una donna di 38 anni, a bordo della sua berlina, avrebbe inavvertitamente urtato un ciclista. Il pensionato 74enne, residente nell’abitato al confine con la Bergamasca, sarebbe dunque capitombolato sull’asfalto, riportando delle lesioni. La dinamica è attualmente al vaglio dell’Arma soncinese di via Milano. Sul posto la Croce Verde che ha trasportato il ferito all’ospedale di Crema per accertamenti, in codice verde. Nessun rallentamento significativo su via Regina della Scala.