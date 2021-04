Ciclista investito, 20enne in ospedale

SONCINO (28 aprile 2021) - Pauroso incidente, fortunatamente senza conseguenze tragiche, questo pomeriggio poco dopo le 14 sulla rotonda di Largo Manzella, che collega il centro della cittadina alle direttrici per Crema e Cremona. Una donna del paese, che alla guida della sua utilitaria stava imboccando la rotatoria arrivando dalla pompa di benzina affacciata su via Gramsci, ha inavvertitamente urtato una bicicletta che marciava dal centro in direzione della via Melotta. Il giovane ciclista, un 20enne soncinese, è stato violentemente sbalzato a terra. Immediato l’intervento della Croce Verde di Soncino e di due pattuglie della Polstrada di Crema cui si sono poi aggiunti in appoggio anche i carabinieri. Fortunatamente cosciente all’arrivo dei soccorsi, il ragazzo è stato condotto al Maggiore di Crema per ulteriori accertamenti, ma è da considerarsi fuori pericolo. Illesa l’automobilista. La dinamica è al vaglio delle autorità.



