Investimento a Ombriano, 21enne in ospedale

CREMA - Una ragazza di 21 anni è stata investita da un'auto intanto che percorreva viale Europa in sella alla sua bici. La giovane è stata portata in elisoccorso in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti, ma visto l'investimento subito sono state adottate misure precauzionali. Sul luogo per i rilievi la Polizia Locale.

RIPRESE: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI