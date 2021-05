Si mette al volante dopo aver bevuto e causa un incidente: denunciata 22enne

CREMONA - Incidente in via Cadore ieri sera intorno alle 22.45: una Toyota Iq, proveniente da via A. Melone, ha impattato contro una Peugeot 3008 parcheggiata in area di divieto di sosta, con a bordo due persone, ferma e in fase di ripartenza. La conducente della Toyota - D.I. di 22 anni - è risultata con alcolemia di 1,47 g/l ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e per aver causato un incidente stradale e sanzionata per la perdita di controllo del veicolo.

Illesi i passeggeri della Peugeot: il conducente è stato sanzionato per la sosta vietata. Sul posto per i rilievi unità del Pronto Intervento della Polizia Locale di Cremona ed un equipaggio della Squadra Volante della Polizia di Stato per isolare l'area durante i rilievi.